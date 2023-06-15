Испания – фаворит в матче с Италией. Так считают игроки БЕТСИТИ

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15 июня в полуфинале Лиги Наций между собой сыграют сборные Испании и Хорватии. Матч состоится в Энсхеде на стадионе «Гролс Весте». Игра начнется в 21:45.

Испанская команда выиграла лишь одну встречу из последних пяти. Ничья с Германией (1:1), поражения от Японии (1:2) и Марокко (3:0 после с.п) – не так испанцы хотели запомнить ЧМ. Но и после него игра «красной фурии» не стала лучше. Далее были победа над Норвегией без Холанда со счетом 3:0 и внезапное поражение от Шотландии (0:2).

Правда, в последнем матче против Италии испанцы оказались сильнее: в 2021 году в полуфинале Лиги Наций обыграли их со счетом 2:1.

Италия на ЧМ в Катар не ездила, но ее игру тоже не назовешь стабильной. В трех матчах у команды лишь одна победа над Мальтой – 2:0. Еще две встречи сборная проиграла: Англии (1:2) и Австрии (0:2).

В этой игре аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом Испанию. На победу команды можно поставить за котировку 2.33. На успех Италии предлагают сделать ставку за 3.30. Ничья идет за 3.40.

Игроки БЕТСИТИ предпочитают ставить на Испанию: на нее пришлось 54% от общего объема ставок на. 15% проставлено на итальянцев, еще 32% игроки загрузили на ничью.

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