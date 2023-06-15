Экспресс длиной почти в месяц. Клиент BetBoom с железными нервами выиграл свыше 1 млн рублей!

Клиент BetBoom собрал купон 22 мая, разместив первую ставку в лайве — беттор заключил пари на победу «Бродбич Юн» в матче с «Масгрейв» в одном из австралийских турниров по коэффициенту 1.08.

Помимо этого матча, в экспресс вошли еще тринадцать событий. Так, беттор включил в свою ставку два европейских футбольных противостояния и 11 игр из киберспорта по CS:GO и Dota 2. Клиент BetBoom был уверен в своем успехе и поставил 100 000 рублей. Общий коэффициент 10.20. Купон принес беттору 1 020 277 рублей выигрыша.

Сезон 2022/2023 стал историческим для «Манчестер Сити», и для беттора тоже. Команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и впервые завоевала главный трофей европейского футбола, обыграв в финале ЛЧ итальянский «Интер» со счетом 1:0. Два матча из этого требла помогли экспрессу клиента BetBoom успешно зайти.

Хоть экспресс был долгим, но все события завершились успешно и почти без проблем. Беттор ставил на победу фаворитов и не прогадал. Был лишь один матч, который мог изначально испортить настроение беттору. Это была встреча «Team Spirit» с «Virtus.pro», где клиент BetBoom поставил на победу первых. Команды встречались друг с другом всего в семи матчах, в двух из них очень давно победу одерживал коллектив «Virtus.pro». Но в этот раз могло все измениться, так как если первая карта в Dota 2 завершилась победой «Team Spirit», то вторая была за их соперниками. В итоге коллектив «Team Spirit» победил в баталии с аутсайдерами, но очень большой кровью со счетом 2:1.

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