У клиента Olimpbet зашел экспресс из 50 событий

Клиент Olimpbet собрал невероятный экспресс из 50 футбольных матчей. Игрок добавлял в купон события с небольшим коэффициентом — до 1.40, но общий коэффициент все равно получился внушительным — 717.81. Поставив 1700 рублей, беттер выиграл 1 220 277.

Клиент Olimpbet обогнул глобус в поисках интересных матчей и поставил на игры аж 13 национальных чемпионатов: от Австрии, Аргентины и Бразилии и дальше по алфавиту до Финляндии, Швеции и Японии. В экспресс попали клубные турниры — от финала Лиги чемпионов до групповой стадии Южноамериканского кубка. Выбор клубов тоже впечатляет: рядом оказались «Манчестер Сити» и норвежский «Хам-Кам».

Игрок был очень осторожен: минимизировал риск и в основном брал ставки с крошечными коэффициентами. Самый большой в экспрессе — на то, что «Эльфсборг» не проиграет на выезде АИКу в матче чемпионата Швеции. В итоге гости не просто набрали очки, но и победили со счетом 2:1.

Самый маленький — 1.04 — пришелся на игру «Мьёндален» — «Согндал» во втором по силе дивизионе Норвегии. Ставка на общий тотал меньше 5,5 зашла легко — в игре вообще не было голов.

Рискнув поставить сразу на 50 событий, клиент Olimpbet выиграл 1 220 277 рублей. Букмекерская компания поздравляет счастливчика! Делайте ставки в Olimpbet и получайте максимум эмоций от игры!