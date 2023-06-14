Игроки БЕТСИТИ верят в Депая и Ван Дейка. Кого предпочтешь ты?

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14 июня в полуфинале Лиги Наций между собой сыграют Нидерланды и Хорватия. Матч состоится в Роттердаме. Игра начнется в 21:45.

Команда Рональда Кумана провела две встречи после ЧМ в Катаре. В первой встрече крупно уступила Франции – 0:4. Во второй – крупно обыграла Гибралтар – 3:0. На ЧМ «оранжевые» дошли до четвертьфинала, где уступили аргентинцам в серии пенальти (4:3).

Хорваты также провели две встречи после чемпионата мира: обыграли Турцию 2:0 и скатали ничью с Уэльсом 1:1. В Катаре Модрич и компания добрались до бронзовых медалей, в матче за третье место переиграв Марокко – 2:1.

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение Нидерландам. На победу команды можно поставить за котировку 2.00. На успех Хорватии предлагают сделать ставку за 4.10. Ничья идет за 3.50.

Игроки БЕТСИТИ активно ставят на Нидерланды: 55% от общего объема ставок на исход пришлось на команду Кумана. 17% проставлено на хорватов, еще 28% игроки загрузили на ничью.

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