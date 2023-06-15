Испания – фаворит полуфинала Лиги наций против Италии. Ловите фрибет до 2000 и бонус до 15 000 рублей за депозит от «Фонбет»!

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Испания сыграет с Италией в полуфинале Лиги наций на стадионе «Твенте» в Энсхеде.

Испанцы стали первым в группе с Португалией, Швейцарией и Чехией, а Италия обошла Венгрию, Германию и Англию. 

Испания выступает небольшим фаворитом: коэффициент на победу команды Луиса де ла Фуэнте в основное время составляет 2,30, а на подопечных Роберто Манчини – 3,15. Кэфы на проход – 1,65 и 2,25 соответственно. Кстати, команды уже встречались в Лиге наций в 2021 году, причем на этой же стадии – тогда сильнее были испанцы.

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