BetBoom подвел итоги Лиги Чемпионов: названы рекордный выигрыш и невероятный экспресс
Завершилась Лига Чемпионов – букмекерская компания BetBoom подводит итоги турнира. Букмекер похвастался самым большим выигрышем клиента, который составил 2 030 000 рублей. Одинар был сделан с коэффициентом 2,28, пользователь выбрал победу «Реала» в матче с «Ливерпулем».
Самым удачным экспрессом стал купон на групповой этап Лиги Чемпионов. Так клиент BetBoom заработал больше 1 000 000 рублей на ставке 1000 рублей.
«Несмотря на отсутствие российских команд, интерес к Европейским кубкам среди клиентов BetBoom только возрос. Количество ставок на турнир выросло на 150% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средняя ставка на Лигу Чемпионов увеличилась на 1,7%», — отметил PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.
Лидирующими командами по количеству ставок среди пользователей BetBoom оказались
- «Реал Мадрид»
- «Наполи»
- «Манчестер Сити»
- «Бавария»
- «Милан»
Самыми популярными матчами по количеству ставок стали:
- «Лейпциг» — «Манчестер Сити» – ⅛ финала
- «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» – Полуфинал
- «Реал Мадрид» — «Челси» – ¼ финала
- «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» – ⅛ финала
- «Интер» — «Порту» – ⅛ финала