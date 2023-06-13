BetBoom подвел итоги Лиги Чемпионов: названы рекордный выигрыш и невероятный экспресс

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Завершилась Лига Чемпионов – букмекерская компания BetBoom подводит итоги турнира. Букмекер похвастался самым большим выигрышем клиента, который составил 2 030 000 рублей. Одинар был сделан с коэффициентом 2,28, пользователь выбрал победу «Реала» в матче с «Ливерпулем».

Самым удачным экспрессом стал купон на групповой этап Лиги Чемпионов. Так клиент BetBoom заработал больше 1 000 000 рублей на ставке 1000 рублей.

«Несмотря на отсутствие российских команд, интерес к Европейским кубкам среди клиентов BetBoom только возрос. Количество ставок на турнир выросло на 150% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средняя ставка на Лигу Чемпионов увеличилась на 1,7%», — отметил PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.

Лидирующими командами по количеству ставок среди пользователей BetBoom оказались

  • «Реал Мадрид»
  • «Наполи»
  • «Манчестер Сити»
  • «Бавария»
  • «Милан»

Самыми популярными матчами по количеству ставок стали:

  • «Лейпциг» — «Манчестер Сити» – ⅛ финала
  • «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» – Полуфинал
  • «Реал Мадрид» — «Челси» – ¼ финала
  • «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» – ⅛ финала
  • «Интер» — «Порту» –  ⅛ финала

 

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