Игроки БЕТСИТИ грузят на ЦСКА в финале Кубка России

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11 июня в финале Кубка России сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники». Игра начнется в 17:00.

«Краснодар» подходит к финалу в противоречивой форме: в трех матчах у команды Владимира Ивича одна победа и две ничьи. Одна из этих ничьих была как раз в матче с ЦСКА (0:0).

У ЦСКА мощно провел весенний отрезок сезона, выдав 13-матчевую беспроигрышную серию (10 побед и три ничьи). Она прервалась лишь в 28-м туре – «Спартак» оказался сильнее в московском дерби. В результате «армейцы» выиграли гонку за серебро РПЛ.

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение ЦСКА. На москвичей можно поставить за котировку 2.00. На победу команды Ивича предлагают сделать ставку за 3.90. Ничья идет за 3.70.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе ЦСКА: 61% от общего объема ставок на исход пришлось на москвичей. 18% проставлено на «Краснодар», еще 21% игроки загрузили на ничью.

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