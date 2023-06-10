Выиграет ли ЦСКА 8 Кубок России?

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11 июня на столичном стадионе «Лужники» состоится суперфинал Кубка России по футболу «Краснодар» – ЦСКА.

Этим матчем официально завершится сезон в России.

Место проведение станет плюсом для армейцев, но и «Краснодар» не останется без поддержки.

В завершившимся чемпионате России ЦСКА стал вторым, а вот «Краснодар» остался лишь на 6 месте. В случае победы для армейцев этот кубок станет 8 в истории, плюс еще есть 5 Кубков СССР.

По мнению компании FONBET также фаворитом будут номинальные гости – на победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 2,03. На победу «быков» – 4.

 

 

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