Получи 10 000 тенге от Fonbet за ставку на финал Лиги чемпионов

10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле состоится главный матч еврокубкового сезона: в финале Лиги чемпионов сойдутся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Команды никогда ранее друг с другом не встречались, а потому игра во многом будет носить исторический характер.

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18 лет назад на Олимпийском стадионе Ататюрка уже проходил финал Лиги чемпионов, и та игра получила статус великой. В решающем матче «Ливерпуль» взял трофей, уступая «Милану» после первого тайма со счетом 0:3. И вот снова английская и миланская команды в стамбульском финале. Увидим ли мы еще один невероятный сценарий?

Для «Манчестер Сити» это всего лишь второй финал, но тренер «горожан» Хосеп Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах. Примечательно, что между его победами, в 2010-м, трофей достался «Интеру» – нынешнему сопернику «Сити». Учитывая, с какой легкостью и уверенностью англичане прошли «Баварию» и «Реал», совсем не удивительны коэффициенты букмекеров, которые считают англичан явными фаворитами финала. На победу «Сити» в основное время Fonbet предлагает коэффициент 1.50. На то, что команда Гвардиолы забьет минимум два гола, – 2.05.

«Интер» спустя 13 лет снова сыграет в финале, в котором ему нечего терять. Коэффициент на победу «нерадзурри» в Fonbet внушительный – 7.30! С конца апреля подопечные Симоне Индзаги провели 12 матчей во всех турнирах и выиграли в 11 из них. К финалу Лиги чемпионов «Интер» готовится в приподнятом настроении: команда выиграла Кубок Италии и обошла в турнирной таблице Серии А «Милан» – своего извечного соперника.

Можно предположить, что итальянцы будут играть вторым номером, ведь они делают это с большим умением. Оборона низким блоком большим числом игроков и стремительные выпады в контратаки – излюбленная тактика миланцев. Принесет ли она успех Индзаги? Или Гвардиола встанет в один ряд с тренерами, которые выигрывали Лигу чемпионов три раза?

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