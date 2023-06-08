Кто заберет кубок волейбольной Лиги наций? Делай ставку и смотри трансляции вместе с BetBoom!
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Расписание ближайших матчей:
- Италия (кэф на победу 4.63) – США (1.17)
- Аргентина (3.08) – Бразилия (1.35)
- Китай (4.05) – Франция (1.22)
- Польша (1.15) – Болгария (5.07)
- Япония (1.23) – Сербия (3.95)