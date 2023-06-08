Кто заберет кубок волейбольной Лиги наций? Делай ставку и смотри трансляции вместе с BetBoom!

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Не знаешь чем заняться, пока футбольные чемпионаты на стопе? Есть идея! Смотри волейбольную Лигу наций и делай ставки в BetBoom! Как посмотреть матчи и сделать ставку?

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  • Выбери нужный матч
  • Сделай ставку
  • На десктопной версии трансляция будет отображаться справа от коэффициентов, для просмотра в приложении нажми на кнопку play

Расписание ближайших матчей:

  • Италия (кэф на победу 4.63) – США (1.17)
  • Аргентина (3.08) – Бразилия (1.35)
  • Китай (4.05) – Франция (1.22) 
  • Польша (1.15) – Болгария (5.07)
  • Япония (1.23) – Сербия (3.95)

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