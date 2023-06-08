Olimpbet вернет 15% от ставки на победу Оливейры над Дариушем на UFC 289

В ночь с 10 на 11 июня в Ванкувере пройдет турнир UFC 289. В одном из главных боев вечера сойдутся Чарльз Оливейра и Бенейл Дариуш. Победитель этого поединка станет следующим соперником чемпиона легкой весовой категории Ислама Махачева.

Olimpbet покажет UFC 289 в прямом эфире и уже запустил акцию перед главным боем недели в мире единоборств. Букмекерская компания вернет 15% от ставки на победу Оливейры, если он проиграет.

33-летний Оливейра — ветеран UFC. Несмотря на то что бразилец даже недолго был чемпионом, начало его карьеры в промоушене получилось сложным. В первых 18 поединках он одержал 10 побед и потерпел аж 8 поражений. Когда Оливейру почти списали со счетов, он неожиданно преобразился и выиграл 11 боев подряд. И только недавно прервал винстрик, уступив Исламу Махачеву.

34-летний Дариуш тоже начинал в UFC тяжело: восемь побед, одна ничья и четыре поражения в 13 первых поединках. Но ирано-американский боец, как и Оливейра, смог перезагрузить карьеру. Сейчас Дариуш идет на серии из восьми побед.

В линии Olimpbet на Дариуша можно зарядить за 1.70, а на Оливейру — за 2.25. Выгоднее ставить на бразильца: в случае его поражения компания вернет 15% ставки от 500 рублей. А новых клиентов Olimpbet ждет дополнительный бонус — 500 рублей при регистрации по промокоду UFC и страховка первого пари до 10 000 рублей. Играйте и получайте максимум эмоций от смешанных единоборств вместе с Olimpbet!