BetBoom подвел итоги РПЛ: названа команда, на чемпионство которой ставили чаще всего

Каждый год сотни тысяч болельщиков следят за матчами РПЛ и делают ставки на свои любимые команды. BetBoom разбирает популярные ставки и тренды РПЛ.

«Мы рады, что несмотря на большое количество изменений в мире спорта, интерес к футболу не снижается, а только растет. Так мы отметили рост количества ставок на РПЛ на 180%, сама средняя ставка снизилась на 1,5%», — отметил PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.

Самым ярким и запоминающимся событием этого сезона для клиента BetBoom стал самый большой выигрыш, который был получен благодаря ставке на матч «Динамо Москва» – «Урал» с маркетом «двойной шанс»: победа «Динамо» или ничья. Пользователь выиграл 2 240 000 рублей, а матч завершился со счетом 2:1.

Перед стартом сезона на победу «Зенита» в РПЛ ставили чаще всего. Пользователи BetBoom в большинстве своем не ошиблись:

Что касается времени распределения ставок, то 65% клиентов BetBoom cтавили на РПЛ в «лайве».

Но главным итогом РПЛ для BetBoom стали выплаты по акции «РПЛ 2:0», которые составили 21 800 000 рублей. Напомним, что по условиям акции, клиенты компании получали расчет ставки досрочно, если выбранная команда ведет с преимуществом в два мяча – даже если она в итоге проиграла или сыграла вничью!