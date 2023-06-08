«Манчестер Сити» против «Интера». Кто заберет финал Лиги чемпионов, где смотреть, какие коэффициенты 

В ночь на 11 июня европейский футбольный сезон закроет финал Лиги чемпионов. За главный трофей побьются английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Явным фаворитом матча считается команда Хосепа Гвардиолы. Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает коэффициент 1,45 на победу «Манчестер Сити» в основное время против 7,10 – на «Интер». С учетом дополнительного времени или серии пенальти коэффициент Tennisi на «Сити» составляет 1,20, а на «Интер» – 4,55. Ничью можно взять за 4,60.

В плей-офф «Сити» победил «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал», а «Интер» прошел «Порту», «Бенфику» и «Милан». Манкунианцы еще ни разу не выигрывали главный клубный трофей Европы, а вот у «Интера» – три победы из шести финалов, последним из которых был триумфальный для них 2010 год.

Финал «Манчестер Сити» – «Интер» пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и начнется в 01:00 по астанинскому времени. В Казахстане его покажут в прямом эфире телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

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