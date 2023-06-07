БЕТСИТИ считает равными шансы «Вест Хэма» и «Фиорентины» в финале Лиги конференций

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7 мая в финале Лиги Конференций сыграют «Фиорентина» и «Вест Хэм». Встреча пройдет в Праге на стадионе «Фортуна Арена». Начало – в 22:00.

Для команд это будет первая встреча в новейшей истории. Обе сейчас находятся в нестабильной форме: у «Фиорентины» в четырех матчах две победы, поражение и ничья. У «Вест Хэма» за аналогичный срок две победы и два поражения.

Интересно, что свои последние европейские трофеи команды завоевывали еще в 60-е. «Фиорентина» взяла Кубок обладателей кубков в 1961, а «Вест Хэм» – в 1965.

Команды похожи еще и тем, что завершили сезоны вне зоны еврокубков. Победа в Лиге конференции – единственный для них шанс сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

Эксперты считают, что шансы на успех в решающем матче у команды равные. Победа любого из клубов в основное время оценивается в котировку 2.80. Ничья идет за 3.20.

Игроки БЕТСИТИ солидарны с аналитиками. 36% от общего объема ставок на исход приходятся на «Вест Хэм», 34% – на «Фиорентину». Еще 30% ушли на ничью.

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