Последние матчи Ла Лиги и Серии А принесли клиенту Olimpbet больше двух миллионов

В прошедшие выходные завершились сезоны в двух топ-чемпионатах — Ла Лиге и Серии А. Клиент Olimpbet попрощался с европейским футболом, собрав экспресс из 10 матчей — по пять из Испании и Италии. Ставка в 20 000 рублей на купон с общим коэффициентом 106.19 принесла игроку 2 123 800 рублей.

Клиент Olimpbet выбрал разнообразные ставки: победы команд, общие тоталы, обе забьют. Восемь из десяти зашли без нервов. Но из-за двух матчей экспресс мог слететь. В поединке «Рома» — «Специя» игрок поставил на победу римлян с коэффициентом 1.85. Лишь на 91-й минуте Пауло Дибала с пенальти принес хозяевам победу (2:1). А в игре «Вальядолид» — «Хетафе» беттер выбрал победу хозяев с форой (0). Несмотря на то что такой исход шел всего за 1.47, подстраховка оказалась верной. Команды скатали нулевую ничью, клиент получил возврат, но сохранил экспресс.

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