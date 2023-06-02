Olimpbet остался официальным партнером «Чеховских медведей»

Olimpbet и гандбольный клуб «Чеховские медведи» продлили договор о сотрудничестве. Букмекерская компания будет партнером легендарного гандбольного клуба ближайшие три сезона.

«В этом году Olimpbet оказывает беспрецедентную поддержку гандболу, — рассказал Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet. — Уверен, наш бренд уже ассоциируется с этим видом спорта — невероятно захватывающим и динамичным. Сегодня мы рады сообщить о продлении нашего сотрудничества с клубом «Чеховские медведи». Пожалуй, это одно из тех взаимодействий, которое перерастает из продуктивного партнерства в теплые человеческие отношения, при этом не теряя своей продуктивности. Надеемся, что результаты последнего сезона лишь подстегнут клуб к новым достижениям. А Olimpbet как надежный партнер будет рядом и всегда поддержит клуб».

«Несмотря на то что в этом сезоне прервалась чемпионская серия нашего клуба, рад, что мы продолжаем быть партнерами с Olimpbet, — подчеркнул генеральный директор «Чеховских медведей» Александр Сафонов. — «Чеховские медведи» становились чемпионами более двадцати лет подряд, этот рекорд непросто повторить. Теперь у нас появились новые цели, и возвращение кубка в Чехов — одна из главных на следующий сезон. А вместе с Olimpbet идти к их достижению будет, безусловно, легче. Ничто и никто не стоит на месте, мы не исключение. В новом плане сотрудничества мы особое внимание уделили увеличению трансляций гандбольных матчей на федеральных каналах. Не устану повторять, что это один из самых важных шагов для популяризации ручного мяча. Особо подчеркну, что наше видение развития вида спорта с партнерами из Olimpbet совпадает. В новом соглашении даже есть положения, стимулирующие нас к движению. Как и раньше, развитие гандбола — наша основная цель работы».

«Чеховские медведи» — самый узнаваемый и титулованный гандбольный клуб России. Подмосковная команда 21 раз выиграла чемпионат страны, 11 раз — Кубок, а в 2006 году забрала Кубок кубков — второй по значимости турнир европейских гандбольных клубов. В следующем сезоне «Чеховские медведи», как всегда, будут главными фаворитами, а Olimpbet проведет совместно с клубом розыгрыши и активности.

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