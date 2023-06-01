Розыгрыш от Winline – выиграйте подписанный мерч любимого клуба РПЛ!
Букмекерская компания Winline месте с РПЛ разыгрывает 80 футболок всех клубов лиги и 80 мячей с автографами игроков!
Условия участия в розыгрыше:
Если вы еще не зарегистрированы на Winline, вам нужно:
- Зарегистрироваться с промокодом РПЛ до 4 июня включительно (это можно сделать по ссылке);
- Выбрать свой любимый клуб РПЛ в приложении Winline.
Если вы уже зарегистрированы на Winline, то вам нужно:
- Выбрать в приложении свой любимый клуб РПЛ, если этого еще не сделали;
- Сделать ставку 2023 рубля на матч своего любимого клуба в последнем туре РПЛ, который пройдёт 3 июня.
Выбрав любимый клуб в приложении Winline, вы подтверждаете свое желание получить подарок именно от этого клуба.
Победители будут выбраны случайным образом, а призы будут вручены до 16 июня включительно.