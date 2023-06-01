Розыгрыш от Winline – выиграйте подписанный мерч любимого клуба РПЛ!

Букмекерская компания Winline месте с РПЛ разыгрывает 80 футболок всех клубов лиги и 80 мячей с автографами игроков!

Условия участия в розыгрыше:

Если вы еще не зарегистрированы на Winline, вам нужно:

Зарегистрироваться с промокодом РПЛ до 4 июня включительно (это можно сделать по ссылке); Выбрать свой любимый клуб РПЛ в приложении Winline.

Если вы уже зарегистрированы на Winline, то вам нужно:

Выбрать в приложении свой любимый клуб РПЛ, если этого еще не сделали; Сделать ставку 2023 рубля на матч своего любимого клуба в последнем туре РПЛ, который пройдёт 3 июня.

Выбрав любимый клуб в приложении Winline, вы подтверждаете свое желание получить подарок именно от этого клуба.

Победители будут выбраны случайным образом, а призы будут вручены до 16 июня включительно.