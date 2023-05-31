BetBoom стал титульным спонсором МКС: медиафутбольный турнир пройдет по обновленной схеме

Букмекерская компания BetBoom стала титульным спонсором Московского Кубка Селебрити. Все 14 матчей турнира будут проходить по будням в наиболее комфортное время для зрителей. Первый матч состоится уже 13 июня. В МКС примут участие уже полюбившиеся фанатам медиафутбола команды: «Амкал», 2Drots, Broke Boys, ФК «10», ФК «ДЕНЬГИ», ФК БАС, «Родина Медиа» и Матч ТВ.

«BetBoom Дом Динамо и МКС — это только часть наиболее крупных совместных проектов «Динамо» и BetBoom, пока не готовы раскрывать все карты, но мы готовим еще один большой анонс не связанный ни с профессиональным футболом, ни с медиафутболом. Желаем всем командам удачи в турнире, а я буду болеть за Broke Boys!», — прокомментировал президент компании BetBoom Константин Макаров.

Дополнительной мотивацией для команд станет призовой фонд размером 5 000 000 рублей, который достанется победителю кубка. Также команда-победитель турнира получит право сыграть с основным составом «Динамо» в выставочном матче. Игра запланирована на эту осень.

«Мы в «Динамо» рады привнести в МКС свои высокие стандарты в подходе к организации матчей и матчевых дней, медийном освещении турнира, повышении коммерческой привлекательности и успешности бренда кубка. За счет совместной работы с Германом Попковым мы рассчитываем сделать из МКС важнейшим событием медиафутбола, о котором будут говорить в течении всего года», — прокомментировал коммерческий директор ФК «Динамо» Дмитрий Манкин.

Финал Московского Кубка Селебрити состоится на «ВТБ Арене» 16 июля. Гостей ждет масштабное футбольное мероприятие, включающее в себя несколько событий, например, Super skill challenge — команда звезд «Динамо», состоящая из наиболее ярких амбассадоров и игроков клуба, сразится со звездами МКС в нескольких футбольных челленджах.

«Мы проведем матчи МКС по стандартным правилам футбола. Мы собрали обратную связь от команд-участниц турнира и пришли к выводу, что усложнение правил не приводит к росту зрительского интереса и затрудняет вовлечение новой аудитории. Мы активно следим за экспериментами коллег, но пока внедрять их не планируем», — рассказал об изменениях в турнире Герман Попков.

Все игры, кроме финала, пройдут на «Сапсан Арене» и будут транслироваться на YouTube и в эфире Матч ТВ.

6 июня состоится жеребьевка для участников турнира для старта по обновленной схеме турнира Double Elimination:

Telegram МКС: https://t.me/celebrity_cup

YouTube МКС: https://www.youtube.com/channel/UCGc58B_IGAs-y4ozcQSpn_w