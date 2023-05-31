«Севилья» играет с «Ромой» Моуринью в финале Лиги Европы. Ловите комбо – фрибет и бонус до 15 000 рублей за депозит от «Фонбет»!

«Севилья» и «Рома» сыграют в финале Лиги Европы.

Команда Хосе Луиса Мендилибара в полуфинале прошла «Ювентус», а римляне под руководством Жозе Моуринью были сильнее «Байера». Ни клубы Моуринью, ни «Севилья» ранее не проигрывали финалы еврокубков, так что в предстоящем матче букмекеры считают шансы практически равными: 2,70 за победу испанцев в основное время против 2,90 за итальянский клуб. Можно поставить на итоговую победу, в этом случае коэффициент на успех «Севильи» составляет 1,85, а «Ромы» – 1,95.

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