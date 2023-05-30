Vintage Trophy by Fonbet вернул Алматы в теннисную атмосферу 60-х годов

27 мая на кортах теннисного центра Gorky Tennis Park в Алматы прошел уникальный турнир Vintage Trophy by Fonbet. Организаторам и участникам турнира удалось идеально воссоздать ретро-атмосферу середины 20 века. Игра велась деревянными ракетками, любители тенниса обязаны были соблюдать дресс-код Total White, а съемка турнира велась на винтажную пленочную камеру. Организаторами турнира выступили старейший теннисный клуб Казахстана Gorky Tennis Park и Fonbet – старейшая букмекерская компания постсоветского пространства.

Сергей Мазур, управляющий Gorky Tennis Park:

– Есть все основания предполагать, что подобный стилизованный турнир по любительскому теннису не проводился, как минимум, последние 30-40 лет. Мы пытались найти упоминания о подобных турнирах в разных источниках, но тщетно. Поэтому можем с гордостью сказать, что Vintage Trophy by Fonbet — это первый турнир в современной истории, который сыгран деревянными ракетками, а форма игроков и оформление события в точности повторяют классический спортивный стиль 1960-х годов. Турнир настолько понравился всем участникам и зрителям, что у нас появилась мысль повторить его в конце лета. Пока это только идея, но есть все шансы, что она оформится в полноценный турнир, так что готовьте белые кроссовки, юбки и брюки! Деревянные ракетки ждут вас!

Подготовка к турниру велась несколько месяцев. Самым сложным этапом был поиск и закупка аутентичных деревянных ракеток. Организаторы Vintage Trophy by Fonbet проделали поистине титанический труд, находя и приобретая ракетки буквально по всему миру. В итоге в турнире приняли участие 15 микст-пар. Первое место в категории Masters заняли Айгерим Секербекова и Азиз Яшар, а в категории Futures сильнее всех оказалась пара Малике Тулемисова/Евгений Родичев.

Для участников Vintage Trophy by Fonbet подобный опыт игры был первым, но возвращение к далекой эпохе всем пришлось по душе. Многие любители тенниса признавались, что привыкнуть к игре деревянной ракеткой было непросто, но приобрести столь уникальный и ценный опыт многого стоит.

Олег Мусалимов, директор по маркетингу букмекерской компании Fonbet:

– Мы рады, что совместно с Gorky Tennis Park нам удалось реализовать по-настоящему уникальное спортивное событие, аналогов которому еще не было. Мы видели эмоции участников и гостей турнира и в полной мере их разделили, потому что наше событие получилось очень запоминающимся и впечатляющим. Признаюсь, подготовка к турниру была непростой. Деревянным ракетками практически перестали играть уже в 70-е и собрать их в таком количестве стало настоящим вызовом, но коллеги из Gorky Tennis Park блестяще с этим справились. Уверены, что совместно с Gorky Tennis Park мы еще не раз удивим любителей тенниса в Республике Казахстан.

Турнир Vintage Trophy by Fonbet стал благотворительным, так как 30% вступительных взносов за участие были переданы на лечение 16-летнего казахстанского теннисиста Мансура Шакена, который отважно борется с серьезным заболеванием.