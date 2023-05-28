Игроки БЕТСИТИ грузят на Канаду! Эксперты уверены в успехе команды

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28 мая в финале чемпионата мира по хоккею сыграют Канада и Германия. Матч состоится на «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере. Начнется игра в 20:20.

Канадцы набрали форму после неоднозначного выступления в начале турнира: команда Клода Жюльена одержала три победы подряд, забив 11 шайб, пропустив всего четыре. В личных встречах с Германией у североамериканцев тоже все в порядке: пять побед в пяти матчах.



Последнюю победу над канадцами Германия одержала в 2018 году. Случилось это в полуфинале Олимпийских игр со счетом 4:3.



На этом ЧМ у Германии шесть матчей подряд без поражений. В полуфинале команда Харольда Крайса обыграла США в овертайме: 4:3. Но в финале их не видят фаворитом.

Эксперты БЕТСИТИ предлагают поставить на канадцев за 1.55. Ничья в основное время идет за 5.20. Победа Германии идет за 5.30.

Игроки также отдают предпочтение команде Жюльена: на нее приходятся 57% от всех ставок на исход. 25% досталось Германии. Оставшиеся 18% игроки загрузили на ничью.