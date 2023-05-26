Olimpbet стал официальным партнером «Финала четырех» SEHA — Gazprom League

Букмекерская компания продолжает поддерживать турниры по гандболу. Olimpbet уже является партнером Федерации гандбола России и титульным спонсором Olimpbet Суперлиги у мужчин и женщин. Теперь БК поддержала SEHA — Gazprom League — основанную в 2011 году региональную гандбольную лигу, объединяющую клубы Южной и Восточной Европы.

«Финал четырех» в Санкт-Петербурге станет 12-м в истории SEHA — Gazprom League. Матчи пройдут 6 и 8 июня в КСК «Арена» на Крестовском острове. В решающей стадии турнира сыграют российские клубы «Чеховские медведи» и «Пермские медведи», а также белорусские команды «СКА-Минск» и БГК «Мешков Брест».

«Я много раз говорил, что к гандболу Olimpbet испытывает особые, трепетные чувства. Мы очень любим и уважаем этот вид спорта, поэтому, получив предложение о сотрудничестве с SEHA — Gazprom League, ни минуты не раздумывали и дали положительный ответ. Уверен, что «Финал четырех» будет живым и зрелищным, привлечет большое количество болельщиков, в том числе и новых, которые оценят все прелести гандбола. Желаю удачи участникам, пусть победит сильнейший!» — рассказал о старте сотрудничества Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «Финала четырех» с одной из самых успешных букмекерских компаний, которая поддерживает гандбол не первый год. «Финал четырех» в Санкт-Петербурге станет ярким завершением гандбольного сезона в России и Республике Беларусь, и мы рады, что в этом событии нашим партнером стал такой известный бренд в мире спорта. От лица Директората SEHA — Gazprom League хочу поблагодарить наших новых партнеров за доверие. Уверена, что наше сотрудничество будет успешным и даст новый импульс развития гандболу в России и Республике Беларусь», — прокомментировала подписание договора Владислава Губаева, заместитель генерального директора «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League по маркетингу.

Olimpbet не только откроет линию на турнир, но и организует специальную фотозону для болельщиков на арене — зрители смогут сделать фотографии с кубком. Делайте ставки на гандбол и получайте максимум эмоций от каждой игры с Olimpbet.