Севилья – Рома: MelBet анализирует финальный поединок в Лиге Европы

Международная букмекерская компания Melbet рассказывает о битве Севильи и Ромы. Как и в любом хорошем спектакле, здесь будут герои и антигерои, высокое и смешное, и, конечно же, высокие замыслы драматургов, в которых что-то пойдет не так.

Аналитики MelBet больше верят в победу номинальных хозяев. На Севилью предлагается поставить с коэффициентом 2.645, а успех подопечных Жозе Моуриньо оценивается в 2.93. В случае ничьей сыграет котировка 2.995.

Севилья

Сегодняшняя Севилья – весьма загадочная команда. Первая половина нынешнего сезона в Ла Лиге стала для нее катастрофой. Все было настолько плохо, что команде пришлось уволить двух наставников – Лопетеги и Сампаоли. В какой-то момент лишь два очка отделяли “Нервионцев” от зоны вылета, но они еще держались на плаву в Лиге Европы.

Экстренным вариантом стал Хосе Луис Мендилибар – бюджетный вариант за небольшие деньги. Его задача выглядела предельно просто – спасти великий клуб от позора. Испанцу потребовалось несколько тренировок, чтобы откатить команду к заводским настройкам и максимально упростить игру. Футболисты ожили, перестали разыгрывать мяч низом от защитников, и начали играть в испанский вариант классического английского футбола – запресинговали, отобрали, навесили, пробили, подобрали, опять навесили. Это не блюдо для футбольных гурманов, однако для идущей ко дну Севильи такой рецепт сработал и принес 8 побед в 12 матчах во всех турнирах.

Особенно это было заметно в матчах Лиги Европы. Например в поединке с Манчестер Юнайтед “Красно-белые” прессинговали соперника на чужой половине до 82 минуты, а в матче с Ювентусом победили, проигрывая по ходу второго тайма. И вот шестикратный (!) победитель Лиги Европы в седьмой (!) раз выходит в финал турнира. Но пути к трофею их ждет Рома и португальский король финалов.

Рома

Опыт Жозе Моуриньо предаст силы Роме, которая находится на последнем этапе долгого пути из Лиги конференций в Лигу чемпионов и пройти самый сложный уровень.

Римляне уже долгое время не могут вернуть себе статус гранда европейского футбола. Хоть Жозе изрядно постарался чтобы обновить историю римской команды: после его прихода “Волки” за два года выходят во второй еврокубковый финал – напомним, что в прошлом сезоне команда выиграла Лигу конференций. Столько же было у клуба за всю историю до прихода Особенного.

Рома не может вернуться в Лигу чемпионов уже пять лет. Единственный вариант – выигрыш Лиги Европы, так как результаты команды в нынешней Серии А не позволят ей попасть в топ-4. Путь итальянцев в Будапешт был очень трудным: поражения от Бетиса и Лудогорца в группе, неудачная игра с Ред Буллом в гостях и весьма нервное противостояние с Байером.

Победив в домашнем матче с минимальным счетом, Моуриньо не стал ничего придумывать и выставил знаменитый итальянский автобус. За весь матч его команда пробила по воротам соперника всего 1 раз – сравните с 23 ударами немцев! При этом римляне не оборонялись толпой, а просто забетонировали все зоны перед штрафной и практически выключили из игры основного форварда соперника Эн-Несири. Да, в нескольких эпизодах им повезло, но, как известно, везет сильнейшим.

Моуринью VS Мендилибар

На стадионе “Ференц Пушкаш” встретятся личности с олдскульным подходом, которые не желают подстраиваться под тренды. С одной стороны Жозе, выигравший пять еврокубковых финалов из пяти, а с другой – простой испанец Хосе Луис Мендилибар, высшим достижением которого была победа в Сегунде.

Прогноз от MelBet

Финальный матч Лиги Европы между Севильей и Ромой пройдет в Будапеште 31 мая на “Пушкаш Арене”. Обеим командам трофей нужен как воздух, а поэтому MelBet предлагает рискнуть и поставить на “обе забьют” с коэффициентом 2.09. Выберите своего фаворита и делайте ставки только с надежным букмекером.