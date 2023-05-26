Фонбет — лауреат премии MarSpo Awards 2023

Букмекерская компания Фонбет стала победителем в двух номинациях премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards. Торжественное мероприятие прошло в Москве 25 мая.

Команда БК Фонбет победила в номинации “Лучшая спонсорская активация с бюджетом от 1 млн рублей” за организацию товарищеского матча между ПФК ЦСКА и медийной командой 2DROTS.

Члены жюри премии также высоко оценили развитие бренда Фонбет и удостоили беттинг-компанию специальной наградой «Бренд года в спорте».

Ряд проектов БК Фонбет занял призовые места в следующих номинациях:

Серебро: «Лучшая реклама спортивного клуба/события/организации»

Бронза: «Лучшая активация спонсорских прав в спорте», «Лучший маркетинг спортивного события» и «Лучшая работа с VIP-аудиторией»

MarSpo Awards – профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.