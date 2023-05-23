Olimpbet подвел итоги баскетбольной акции Dream Team

С октября 2022 по май 2023 года каждая ставка клиентов Olimpbet на матчи Единой лиги ВТБ могла принести не только выигрыш, но и дополнительный приз в акции Dream Team. Olimpbet запустил ее перед стартом сезона, а теперь подводит итоги.

Каждый месяц самые активные любители баскетбола забирали призы — фрибеты до 20 000 рублей. Выигрывали те, кто делал ставки с наиболее высокими коэффициентами. За время акции Olimpbet выплатил бонусы на 400 000 рублей.

В Dream Team участвовало более 2000 человек, которые сделали 10 000 ставок. Один из клиентов собрал безбашенный экспресс с коэффициентом 984.31, но, увы, проиграл. Зато другой игрок поставил на победу МБА над «Зенитом» 1 апреля и забрал 600 000 рублей — крупнейший выигрыш в Dream Team.

По итогам акции букмекерская компания определила десять лучших игроков. Победители получили реплики чемпионских перстней Единой лиги ВТБ и разделили суперприз — 100 000 рублей фрибетами. А те, кто вошел в топ-3, забрали еще и джерси с автографами игроков УНИКСа — лучшей команды сезона.

Olimpbet, официальный спонсор Единой лиги ВТБ, уже начал подготовку к следующему сезону одного из главных баскетбольных турниров Европы. Следите за анонсами компании, чтобы не пропустить акции с розыгрышами, и получайте максимум эмоций от каждой игры вместе с Olimpbet.