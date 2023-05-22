Акция Olimpbet: задай вопрос и выиграй перчатки с автографом Бивола

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Букмекерская компания и ее амбассадор Дмитрий Бивол запустили совместную акцию. С 22 по 24 мая любой желающий может задать вопрос суперчемпиону мира по боксу по версии WBA в социальных сетях Olimpbet, например в VK и в Telegram.

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