«Спартак» – фаворит дерби! Шансы ЦСКА чуть ниже…

Дерби «Спартак» – ЦСКА должно украсить 28-й тур Мир РПЛ.

В преддверии матча шансы хозяев оцениваются чуть выше. Коэффициент на победу «Спартака» у Winline – 2,55. А на успех гостей можно поставить с коэффициентом 2,80.

ЦСКА никому не проигрывает больше двух месяцев. «Спартак», напротив, забуксовал и одержал лишь две победы в последних одиннадцати матчах. Но дерби – особая игра. Хотите не упустить ни одной детали в воскресенье? Смотрите трансляцию бесплатно вместе с Winline!