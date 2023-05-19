Итоги Olimpbet Battle — главного челленджа в российском молодежном хоккее

Молодежная хоккейная лига и ее титульный партнер букмекерская компания Olimpbet завершили челлендж Olimpbet Battle.

Каждый месяц с декабря 2022 по май 2023 года команды МХЛ выпускали видео на разные темы: пародировали известные мемы, поздравляли болельщиков с Новым годом, придумывали нестандартные празднования голов и даже забивали вешалками! Видео получались смешными, трогательными или просто милыми.

На каждом из семи этапом челленджа было по два победителя: одного определяли Olimpbet и МХЛ, другого — зрители. Выигравшие команды получали призы от букмекерской компании — 50 000 рублей. Изначально победителей должно было быть 14 — по два на каждом этапе. Но по итогам сезона Olimpbet учредил еще две номинации: «Академия Михайлова» сняла 22 видео и получила приз за продуктивность, а «Реактор» был награжден за самый качественный продакшн.

За время челленджа Olimpbet выплатил командам МХЛ 1 000 000 рублей. Средства поделили между собой девять клубов, побеждавших на разных этапах. Чаще всего — трижды — выигрывали «Сахалинские Акулы», причем каждый раз — в зрительском голосовании.

Всего в рамках Olimpbet Battle было снято 100 видео с общим охватом более 1 000 000 просмотров. Самым популярным — больше 37 000 просмотров — стал ролик «Ирбиса» про необычное интервью. На втором и третьем местах «Спутник» с креативным празднованием гола и «Реактор» с «хоккейной» новогодней елкой — больше 30 000 просмотров.

Olimpbet и МХЛ уже продумывают новые активности на следующий сезон и гарантируют, что будет не менее интересно! Следите за анонсами, делайте ставки на хоккей в Olimpbet и получайте максимум положительных эмоций от игры!