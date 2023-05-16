Шансы «Милана» пройти «Интер» в ЛЧ минимальны, а вот вы легко можете получить фрибет 2000 рублей от «Фонбет»

«Интер» принимает «Милан» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В первой игре «нерадзурри» решили все вопросы очень быстро, забив два гола к 11-й минуте. Более того, у команды Симоне Индзаги великолепная серия – 7 побед подряд с общим счетом 21:3! А вот «Милан» после поражения в дерби проиграл еще и «Специи», которая болталась в зоне вылета.

Таким образом, «Интер» выступает большим фаворитом и ответной игры – 2,02 против 3,90 за «Милан», а ничью можно взять за 3,35. Проход «Милана» кажется букмекерам и вовсе маловероятным, коэффициент на это событие перевалил за 12.

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