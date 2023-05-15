В клубах BetBoom проведут розыгрыш Toyota Camry 3.5 и призового фонда в 2 500 000 рублей в рамках акции «Летний Boom»

Во всех клубах наземной сети букмекерской компании BetBoom c 17 мая стартует акция «Летний Boom», в рамках которой абсолютно все гости смогут побороться за тюнингованную Toyota Camry 3.5 и 2 500 000 рублей!

Какие условия и сроки акции?

С 17 мая по 23 июня гостям клубов нужно занять лидирующее места в рейтинге любого пункта приема ставок. Участники, занявшие по сумме выигрышей первые три места, получат купоны на финальный розыгрыш Toyota Camry 3.5 и других призов на 2 500 000 рублей.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на лендинге: https://clck.ru/34P8iy.

В BetBoom не забыли об участниках программы лояльности. Всем гостям, у которых был зафиксирован статус категории VIP на момент 31 мая (20:00) и 23 июня (17:00), будут полагаться гарантированные купоны на финальный розыгрыш автомобиля и призового фонда.

Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо набирать баллы активности в клубах BetBoom, которые выдаются за совершенные ставки. Подробнее можно узнать в пунктах приема ставок BetBoom или на сайте: https://betboom.ru/actions/programma_loyalnosti.

А новеньким будут бонусы?

Гостям, впервые зарегистрировавшимся в клубах BetBoom в период с 17 мая по 23 июня, будут выданы специальные купоны на розыгрыш призов на 500 000 бонусов. Этот розыгрыш будет только среди новых гостей клубов!

Но это не все! При регистрации в пунктах приема ставок для всех уникальных гостей будет проведена раздача 1000 бонусов. Для их получения гостю необходимо впервые зарегистрироваться в клубе и назвать промокод «BBCAMRY». Вносить депозит для активации бонуса — необязательно!

Когда и где будут подведены итоги розыгрыша?

Финальный розыгрыш будет проведен в прямой трансляции 23 июня, с 19:00 до 22:00 (по московскому времени) во всех клубах БК BetBoom.

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе заказ блюд и напитков из премиальных ресторанов, ежедневный кэшбэк до 15% и вызов такси. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте: https://betboom.ru/pages/contacts.