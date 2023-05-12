Угадай исходы четырех хоккейных матчей и выиграй до 200 тысяч фрибетов в BetBoom!
Сегодня стартует Чемпионат мира по хоккею! В честь этого BetBoom запустил акцию, в которой разыграет 200 тысяч фрибетов! Нужно просто угадать исходы четырех хоккейных матчей на странице акции https://betboom.ru/actions/oracul-hockey-1005, которые пройдут 15 мая:
16:20, Германия – США
16:20, Словакия – Канада
20:20, Финляндия – Швеция
20:20, Чехия – Латвия
Важно успеть оставить прогнозы до 15 мая 15:20 мск. Также нужно сделать одну или несколько хоккейных ставок на общую сумму от 600 рублей.
16 мая призовой фонд в 200 тысяч фрибетов поделят поровну между участниками, правильно угадавшими исходы всех событий. Подробнее по ссылке https://betboom.ru/actions/oracul-hockey-1005.
Кстати, фаворит турнира − Финляндия. На то, что финны станут чемпионами, BetBoom дает коэффициент 3.00. Чуть меньше шансов у Канады (3.50), а на третьем месте − Чехия (6.00).