BetBoom бесплатно покажет все матчи Чемпионата мира по хоккею!

Уже сегодня стартует Чемпионат мира по хоккею! В этом году он пройдет с 12 по 28 мая в двух странах − Финляндии и Латвии. Трансляции всех матчей BetBoom проведет бесплатно!

Как посмотреть игры?

1. На сайте или в приложении BetBoom

Зарегистрируйся на сайте https://betboom.ru/start или в приложении https://betboom.ru/mobileapp BetBoom

Выбери интересующий матч

На десктопной версии трансляция будет отображаться справа от коэффициентов, для просмотра в приложении нажми на кнопку play

2. Во всех клубах BetBoom

Найди ближайший клуб по ссылке https://betboom.ru/pages/contacts (их более 300 по всей России!)

Зарегистрируйся (не забудь взять паспорт)

Смотри трансляции на больших экранах!

Кстати, всем гостям BetBoom бесплатно предоставляет напитки и снеки.

А чтобы просмотр игр был интереснее, букмекер запустил акцию «Хоккейный оракул», в которой разыграет до 200 тысяч фрибетов! Нужно просто сделать одну или несколько ставок на хоккей на общую сумму от 600 рублей и угадать исходы четырех матчей. Подробнее на странице акции https://betboom.ru/actions/oracul-hockey-1005.