Olimpbet — титульный спонсор российских турниров по пляжному футболу

Olimpbet открывает новую страницу в своей истории: букмекерская компания заключила договор с Российским футбольным союзом о поддержке турниров по пляжному футболу в сезоне-2023.

С нового сезона, стартующего в мае 2023 года, Olimpbet станет титульным партнером ключевых российских соревнований по пляжному футболу. Турниры обновят логотипы и получат следующие названия:

OLIMPBET Чемпионат России по пляжному футболу среди мужских команд сезона 2023;

OLIMPBET Кубок России по пляжному футболу среди мужских команд сезона 2023;

OLIMPBET Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд сезона 2023;

OLIMPBET «1 дивизион» всероссийских соревнований по пляжному футболу 2023.

Трансляции всех матчей турниров будут доступны зарегистрированным пользователям на сайте и в приложениях Olimpbet. Букмекерская компания также учредит специальные призы лучшим игрокам матчей в чемпионатах и Кубке.

«Olimpbet постоянно ищет новые направления и тестирует нестандартные, на первый взгляд, активы. Мы уже давно и плотно работаем с футболом, баскетболом, хоккеем, разными единоборствами, а сейчас заходим на территорию пляжного футбола. Для компании это отличная возможность познакомиться с новой аудиторией, рассказать ей о нашем продукте и его преимуществах. В партнерстве с РФС заложен большой потенциал для обеих сторон, и я уверен, что накопленный опыт Olimpbet в разных видах спорта поможет и в новом для нас направлении. Теперь российский пляжный футбол будет носить имя Olimpbet — это гарантия качества и надежности», — сообщил Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet.

Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммерции Эрика Сурикова:

«Компания Olimpbet уже семь лет является бессменным партнером Российского футбольного союза, поддерживая Суперкубок России по футболу. В этом году мы расширяем рамки нашего сотрудничества, добавляя в актив наших совместных проектов чемпионат и Кубок России по пляжному футболу. Пляжный футбол — зрелищный вид спорта, который привлекает болельщиков по всей стране. Вы помните чемпионат мира 2021 года в Лужниках: посещаемость, отзывы фанатов и заинтересованность СМИ и зрителей были беспрецедентны. Атмосфера на пляжном футболе тоже особенная — это отличная возможность для экспериментов, для шоу, это чуть более демократичная обстановка в сравнении с большим футболом. Мы уверены, что совместно с компанией Olimpbet дадим новый импульс развитию пляжного футбола в России и сможем привлечь как фанатов, так и новых любителей этого вида спорта на трибуны и к экранам ТВ».

Следите за российскими турнирами по пляжному футболу и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet.

Следить за пляжным футболом России можно на сайте https://www.bsrussia.com/ и в социальных сетях VK и Телеграм.