Миланское дерби в ½ финала ЛЧ: 46% игроков БЕТСИТИ верят в «Интер»

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10 мая в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Милан» и «Интер». Встреча пройдет на «Сан-Сиро». Начало – в 22:00.

«Интер» в последних матчах играет крайне успешно: пять побед подряд и всего один пропущенный гол при 15 забитых. В играх с «Миланом» черно-синие также хороши: две победы в двух матчах, четыре забитых и ноль пропущенных.

«Милан» – нестабилен. У команды лишь две победы в пяти матчах. В последнем матче Серии А лидер россонери – Рафаэль Леау – получил травму бедра и покинул поле на 10-й минуте. Его участие в первой встрече 1/2 финала под вопросом. Без португальца «Милан» – совершенно другая команда.

Поэтому в первом матче аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом именно «Интер». На его победу предлагают поставить за 2.50. Ничья идет за 3.20. Победа «Милана» идет в линии за 3.20.

Игроки тоже предпочитают ставить на «Интер»: на него приходится 46% от общего объема ставок на исход. 23% досталось «Милану». Оставшиеся 31% ставок бетторы решили загрузить на ничью.

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