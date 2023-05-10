Звёзды большого спорта провели благотворительный аукцион для Фонда «Созвездие Добра»

Хоккейная Джерси и кепка с автографами сборной России по хоккею, шайба с автографом Ильи Ковальчука и футболка Виктора Гусева – стали самыми дорогими лотами благотворительного аукциона «Гольф во благо», организованного БК «Лига Ставок» и Ассоциацией гольфа России в поддержку Фонда «Созвездие Добра».

4 мая в Геленджике в гольф-клубе «Геленджик Гольф Резорт» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо», посвященный сбору средств на строительство спортивной площадки в Бюджетном учреждении Чувашской Республики в рамках целевой программы Лига Добра. Ведущими аукциона выступили ведущая «Матч!» – Эмма Гаджиева и амбассадор компании, легендарный ведущий и комментатор – Виктор Гусев.

Международный лот – футболку с подписями именитых гонщиков Формулы-1 передала на аукцион Первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская. Эксклюзивную футболку выкупили за 100 тысяч рублей.

«Гольф во благо» уже во второй раз заряжает нас доброй энергией и вдохновляет на яркие инициативы. Мы благодарим Ассоциацию гольфа России за поддержку и вовлеченность и надеемся, что вместе будем продолжать развивать это социальное направление, делая его по-настоящему особенным. Это отражение нашей общей заботы о подрастающем поколении, которое нуждается в защите, поддержке и внимании» – Первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

Фигурные коньки 36 размера с подписью Олимпийской чемпионки Алины Загитовой были проданы за 60 тысяч рублей. Большой интерес у публики вызвал также и лот ведущего аукциона – Виктора Гусева. Гусев продал свою футболку с Чемпионата мира по футболу 2018г., в которой вел первый матч чемпионата, за 130 тысяч рублей. Шайба с автографом Ильи Ковальчука ушла за 120 тысяч, а кепка и джерси с автографами сборной России по хоккею за 130 тысяч и 180 тысяч.





Напомним, что на аукционе также были проданы футболки с автографом олимпийских чемпионов – гимнаста Артура Далалояна и лыжника Александра Большунова, майка ФК «Сахалинец» с автографами Литвина, Брейна и других игроков команды.