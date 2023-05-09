«Реал» – «Манчестер Сити»: Половина игроков БЕТСИТИ ставят на англичан

А на чьей стороне ты? Ставь на топ-матч Лиги чемпионов в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!

9 мая в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 22:00.

Команда Пепа Гвардиолы идет на яркой серии из пяти побед подряд. В этих матчах «горожане» забили 14 мячей, пропустив четырежды.

«Реал» на днях стал обладателем Кубка Испании, обыграв «Осасуну» со счетом 2:1. Однако прямо сейчас коллектив Карло Анчелотти не может похвастаться стабильной игрой: в четырех последних встречах «Реал» уступил дважды с общим счетом 2:6.

Напомним, что команды встречались между собой в прошлом году – также на стадии полуфинала. Тогда с общим счетом 6:5 в финал прошел мадридский «Реал».

В первом матче эксперты БЕТСИТИ считают фаворитом команду Пепа Гвардиолы. На ее победу предлагают поставить с котировкой 2.22. Ничья оценивается в 3.80, а вот успех «Реала» идет за 3.20.

Игроки тоже предпочитают ставить на команду испанского специалиста: 50% от общего объема ставок на исход приходятся на «Манчестер Сити» и 30% – на «Реал». Оставшиеся 20% ставок бетторы решили загрузить на ничью.

Уже выбрал своего фаворита? Поставь на его победу в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!