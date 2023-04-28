Olimpbet — официальный партнер профессиональной лиги кулачных боев RCC Hard

Olimpbet продолжает покорять российские единоборства! Букмекерская компания стала партнером нового промоушена RCC Hard, который 29 апреля в Екатеринбурге проведет первый в своей истории турнир по кулачным боям.

Дебютный ивент RCC Hard собрал мощный кард из российских звезд кулачных боев и зарубежных бойцов. В главном поединке вечера встретятся Сергей «Кратос» Калинин, знакомый фанатам единоборств по выступлениям в промоушене Top Dog, и мощный бразильский нокаутер Кристиано Фролич. «Кратос» провел пять поединков на кулаках и стал звездой, одержав пять брутальных побед. Фролич раньше выступал в ММА и никогда не дрался без перчаток, но в последнем бою он оформил эффектный нокаут и точно готов проявить себя в стойке.

В линии Olimpbet можно поставить на этот и 14 других поединков турнира RCC Hard. Для новых клиентов Olimpbet действует welcome-бонус 500 рублей при регистрации по промокоду RCC и 100 % страховка первой ставки — если она проиграет, букмекер вернет до 10 000 рублей.

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