OLIMPBET «Финал четырех» Кубка России среди женщин в Тольятти

28 и 29 апреля в Тольятти пройдет решающая стадия женского Кубка России по гандболу сезона-2022/23 — OLIMPBET «Финал четырех». Olimpbet, титульный спонсор турнира, к предстоящем матчам подготовил насыщенную развлекательную программу с розыгрышем ценных призов, фотозоной и другими активностями.

В течение двух игровых дней на «Лада-Арене» болельщики насладятся не только топовым гандболом, но незабываемой атмосферой: любой желающий сможет сфотографироваться с кубком России в специальной фотозоне от Olimpbet. Также гостей турнира ждет лотерея от букмекерской компании: для участия достаточно быть зарегистрированным в Olimpbet или сделать это прямо на промостойке. Среди призов — колонки JBL, «Яндекс.Станция» и наушники Apple AirPods Pro!

Специально к событию букмекерская компания подготовила бонус для новых клиентов: страховку первой ставки и 500 рублей при регистрации по промокоду LADA.

В решающих матчах встретятся ЦСКА, «Ростов-Дон», тольяттинская «Лада» и звенигородская «Звезда». Хозяйки турнира выигрывали Кубок лишь однажды: в 2006 году, когда «Финал четырех» состоялся впервые. Сможет ли «Лада» в год двадцатипятилетия отобрать титул у московского ЦСКА? Поставить на все матчи турнира можно будет в линии Olimpbet.

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