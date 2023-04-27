Экспресс на тоталы принес клиенту BetBoom больше 4 500 000 рублей

Клиент «БетБум» собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 6.57. Поставив 700 000 рублей, он выиграл 4 597 002 рублей.

✅ В трех матчах тотал прошли легко, сложности возникли разве что с матчем «Фиорентины». Да, ставка зашла, но на 90+2. В 5 последних матчах «Фиорентины» забивают обе команды. «Обе забьют» в кубковом матче с «Кремонезе» оценивается в 2.02.

✅ Остальные матчи завершились со счетом 4:1. «Байер» забил 4 и не собирается останавливаться. Дальше – «Унион Берлин» 29 апреля. В октябре прошлого года «Байер» забил пять голов противнику, в январе того же года соперники занесли по два мяча. В линии BetBoom общий тотал больше 2 оценивается коэффициентом 1.52.

✅ Также голевая серия у «Ромы» – пробивают ИТБ 1.5 в пяти домашних играх подряд, а забивают – в девяти. В следующем матче с «Миланом» кэф на индивидуальный тотал «Ромы» >1 в линии BetBoom идет за 2.00.

Отметим, что в BetBoom проводят акцию к матчам Лиги чемпионов, в которой разыграют 2 000 000 фрибетов, iPhone 14 Pro и PlayStation 5. Все подробности по ссылке: https://betboom.ru/actions/champions23