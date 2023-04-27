Эксклюзивная прямая трансляция боя Ягубов — Ишимбаев в Olimpbet

28 апреля профессиональная лига кулачных боев Hardcore Fighting возвращается с очередным турниром! В главном событии вечера по правилам кулачного боя сойдутся Афиг Ягубов и Ильнар «Хантер» Ишимбаев. Генеральный партнер Olimpbet застрахует ставку на победу Ишимбаева, а также проведет эксклюзивную трансляцию всех боев карда на сайте и в мобильном приложении.

Статистика выступлений Ягубова могла бы сделать его фаворитом: 8 побед и 3 поражения, в то время как у Ишимбаева 4 успешных боя и 6 проигранных. Однако Афиг всего один раз в карьере дрался на голых кулаках, поэтому у более опытного «Хантера» есть все шансы оказаться сильнее. Проверить, оправился ли Ишимбаев после потери чемпионского пояса, зрители смогут уже в эту пятницу, 28 апреля. Для доступа к эксклюзивной трансляции на сайте и в приложении Olimpbet достаточно авторизоваться и иметь положительный баланс на счете. Начало в 18.00.

Поклонников кулачных боев ждет вечер ярких поединков; Olimpbet верит в опыт и страхует ставку от 500 рублей на победу Ишимбаева: если Ильнар проиграет, то на счет вернется 15% от суммы.

Следи за всеми поединками вечера вместе с Olimpbet и залетай в линию; для новых клиентов действует специальный оффер от букмекерской компании — 100% возврат первой ставки до 10 000 рублей и 500 рублей по промокоду HARD.

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