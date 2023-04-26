BetBoom в честь мейджора разыгрывает десятки призов для геймеров. Полный игровой сетап и PlayStation 5 – только малая часть из них

С 26 апреля по 7 мая проходит ESL One Berlin Major 2023. BetBoom предлагает прокачать свою комнату в настоящий киберспортивный центр. В новой акции «Супер Драфт» абсолютно все пользователи могут выиграть полный игровой сетап: игровой компьютер, монитор, мышку, клавиатуру, наушники и кресло. Но это еще не все, BetBoom также разыгрывает фрибеты, денежные сертификаты, игровую приставку PlayStation 5 и другие игровые аксессуары.

Чтобы принять участие в акции:

Зарегистрируйся или войди под своим аккаунтом в BetBoom

Зайди на лендинг https://betboom.ru/actions/berlinmajor или в сторис приложения и нажми «принять участие» .

. Выполняй задания (например, сделай ставку на киберспорт от 100 рублей, собери экспресс из двух киберспортивных событий и другие)

Собери четыре одинаковые карточки и обменяй их, по желанию, на фрибеты.

Собери 10 карточек и получи купон для участия в розыгрыше ценных призов! Чем больше купонов, тем выше шансы на главный приз.

А что именно разыгрывается?

Помимо главного приза в виде игрового сетапа, участники акции примут участие в розыгрыше PlayStation 5, сертификатов в магазин геймерской техники, фрибетов, а также игровой периферии.

Сроки проведения акции с 26 апреля по 7 мая. С полным списком призов и условиями можно ознакомиться по ссылке: https://betboom.ru/actions/berlinmajor.