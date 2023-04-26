Ставь на главный матч года в АПЛ с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!

Игроки предрекают «Арсеналу» провал. Эксперты также не верят в Артету.

26 апреля в 33-туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом». Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум» и начнется в 22:00.

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Эта встреча станет главным событием сезона в чемпионате Англии.

Именно в нем может решиться судьба главного трофея АПЛ! «Арсенал» – первый, «Ман Сити» – второй. Команды разделяют пять очков, но у коллектива Гвардиолы есть в запасе две игры. Артете необходимо побеждать!

Однако, статистика не на стороне «канониров»: Гвардиола «всухую» одолел команду Артеты в четырех прошлых встречах на «Этихад». А еще у «Сити» 12 домашних побед подряд.

Аналитики БЕТСИТИ уверены в победе «Сити»: на успех команды предлагают поставить за котировку 1.58. Ничья во встрече идет за 4.50, а успех «Арсенала» расценивается в коэффициент 5.90.

Игроки также не видят шансов для «Арсенала». 85% ставок пришлось на «Сити», лишь 9% – на лондонцев. Оставшиеся 6% игроки загрузили на ничью.

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