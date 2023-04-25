Big Baby Tape − новый амбассадор BetBoom!

BetBoom подписал нового амбассадора − известного рэп-исполнителя Егора Ракитина, выступающего под псевдонимом Big Baby Tape! Контракт подписан до конца 2023 года.

«Я активно слежу за миром киберспорта, где BetBoom регулярно делает яркие и запоминающиеся проекты. В некоторых из них я уже принял участие: побывал на эфире студии FISSURE, собрал свою команду на второй сезон BetBoom Streamers Battle, а сейчас мы заканчиваем работу над формой для турнира. Рад, что мы можем заявить о нашем полномасштабном сотрудничестве до конца 2023 года. Впереди еще больше интересных проектов, поэтому следите за анонсами», — прокомментировал рэпер.

В рамках контракта Big Baby Tape будет принимать участие в киберспортивных активностях BetBoom. Сегодня компания представляет разработанную совместно с рэпером и брендом уличной одежды A.D.E.D. форму для киберспортсменов.

«Это не традиционное анонсирование амбассадорства для нас. Впервые мы начали представление нового лица компании с его появления у наших партнёров в студии FISSURE. Егор комментировал совместно с ведущими аналитиками The Lima Major 2023. Конечно же, не осталось незамеченным участие команды Егора в BetBoom Streamers Battle, а также мы интегрировались в экипировку Benzo Gaming.

Но сегодня мы рады представить плоды творческого объединения A.D.E.D., которые выступили техническим спонсором команды BetBoom Team по Dota 2 и выпустили обновленную форму для спортсменов. И в добрых традициях, мы выпускаем ролик, главными героями которого стали Big Baby Tape и игроки BetBoom Team. Уже сейчас вы можете его заплюсовать и зашерить среди своих друзей. Надеемся, что мы сможем доставить удовольствие всему комьюнити», — Петр Кипа, директор по маркетингу BetBoom.