Olimpbet дарит бонусы новичкам в честь турнира Poddubny Wrestling League

26 апреля в Алматы состоится турнир профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League. Генеральный партнер турнира Olimpbet покажет все поединки в прямом эфире на сайте и в приложении. Начало в 16:00 по московскому времени.

В главном противостоянии вечера сойдутся двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и чемпион PWL россиянин Роман Власов и действующий чемпион мира и серебряный призер Олимпиады из Кыргызстана Акжол Махмудов. Борцы выявят сильнейшего в весе до 77 килограммов в греко-римской борьбе.

Поставить на этот и другие поединки вечера можно в линии Olimpbet. Новичков ждет сразу два бонуса: 500 рублей по промокоду PWL и страховка первой ставки. Наслаждайтесь схватками лучших мировых борцов вместе с Olimpbet!