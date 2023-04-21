Боец Сергей Павлович – новый амбассадор Olimpbet

В ростере Olimpbet яркое усиление. Новым амбассадором компании стал Сергей Павлович — топовый тяжеловес, с 2018 года выступающий в UFC.

Сергей Павлович начал карьеру в профессиональном MMA в 2014 году, а уже в 2017-м завоевал титул чемпиона промоушена Fight Nights Global; в 2018 году атлет вышел на новый уровень и подписал контракт с UFC. После досадного поражения на старте от легендарного Алистара Оверима он провел выдающийся отрезок и разорвал дивизион. Сейчас у бойца самая длинная в UFC серия из досрочных побед — пять нокаутов в первом раунде, три награды за выступление вечера, заслуженное место в топ-3 тяжелого веса и звание одного из самых перспективных атлетов промоушена.

«В части единоборств Olimpbet по праву может считать себя экспертами. Мы давно и плотно погружены в специфику направления, поэтому отлично чувствуем тренды, знаем лучших в рынке как среди промоушенов, так и среди бойцов. Сегодня мы рады объявить о нашем новом контракте с одним из самых перспективных атлетов UFC Сергеем Павловичем. Уверен, что наше сотрудничество не только укрепит позиции Olimpbet в категории, но и, возможно, послужит первым шагом на пути к интеграции в UFC», — комментирует директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

«На пути к чемпионству у каждого спортсмена в команде должны быть только надежные и профессиональные партнеры. Именно поэтому я выбрал сотрудничество с букмекерской компанией Olimpbet. Уверен, что наш путь будет наполнен яркими и интересными событиями, и подарит болельщикам положительные эмоции», — добавил Сергей Павлович.

Olimpbet поддержит своего амбассадора уже в эти выходные – компания покажет трансляцию турнира UFC Fight Night 222: Павлович – Блэйдс в прямом эфире на сайте и в приложении, и вернет 10% от ставки на победу своего бойца в случае поражения. А для новых клиентов Olimpbet – 500 рублей при регистрации по промокоду UFC и страховка первой ставки.

Впереди ещё больше совместных акций от Сергея Павловича и букмекерской компании, поэтому следите за новостями в социальных сетях и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet!