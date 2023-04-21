Беспроигрышная ставка от Olimpbet на UFC Fight Night: Павлович — Блейдс

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 222. В главном бою вечера сойдутся третий и четвертый бойцы в рейтинге тяжеловесов – россиянин Сергей Павлович и американец Кёртис Блейдс. Букмекерская компания Olimpbet покажет поединок в прямом эфире на сайте и в приложении, а еще застрахует каждую ставку от 500 рублей на победу Павловича — в случае поражения россиянина клиентов ждет 10% кешбэк.

Павлович дебютировал в UFC в 2018 году, но в первом бою не справился с давлением и уступил легенде смешанных единоборств Алистару Овериму. Однако досадная осечка на старте пока остается единственной в карьере бойца: после этого Сергей включил режим русского богатыря и выдал мощную серию из пяти побед, более того — расправился с каждым соперником в первом раунде.

Блейдс трижды побеждал россиян в октагоне, но у Павловича есть преимущества — мощные удары в стойке и база греко-римской борьбы. Кёртис хорош в партере и явно будет пытаться перевести схватку туда, но Сергей способен размотать соперника в размене и отправить в очередной нокаут. Российский боец предельно мотивирован — победа над «Бритвой» откроет Павловичу путь к бою за чемпионский пояс в тяжелом весе.

В предстоящем поединке нет явного фаворита: в линии Olimpbet на победу Блейдса можно поставить за 1.78, а на Павловича — за 2.10. Однако Olimpbet верит в успех российского бойца и страхует ставку от 500 рублей на его победу: если Сергей проиграет, то букмекерская компания вернет 10% кешбэк. А новым клиентам Olimpbet достанутся 500 рублей при регистрации по промокоду UFC и страховка первой ставки.

Заряжай на единоборства и наслаждайся топовыми боями вместе с Olimpbet!