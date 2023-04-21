Игроки БЕТСИТИ не оставляют шансов «Динамо. Веришь в москвичей? Сделай ставку с бонусом до 100 000 рублей!

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22 апреля «Зенит» примет «Динамо в 24 туре чемпионата России. Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00.

В марте «Зенит» вылетел от «Динамо» из Кубка России, уступив москвичам в серии пенальти. Однако до этого петербуржцы в домашних матчах одержали над бело-голубыми восемь побед подряд.

Кстати, коллектив Славишы Йокановича не проигрывает в трех последних встречах на выезде.

Но экспертов БЕТСИТИ это не впечатляет. Они считают «Зенит» фаворитом предстоящего матча. На его победу дают коэффициент 1.47. Ничья идет за 4.70. На успех «Динамо» можно поставить за приличные 7.00.

Игроки также не сомневаются в успехе чемпиона страны – на его победу приходится 85% ставок. «Динамо» досталось только 7% ставок, остальные 8% ушли на ничейный исход.

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