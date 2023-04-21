БК Леон наградила лучших игроков месяца

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Букмекерская компания Леон наградила лучших игроков марта ФК “Сочи”, ФК “Уфа”, ФК “Енисей”, ФК “Чайка”. 

“Сочи”, “Уфа”,“Енисей” проводили голосование в несколько этапов. На первом тренерский штаб определил пятерку лучших футболистов по итогам месяца. После чего было запущено голосование в соцсетях. Таким образом, болельщики выбрали лучших игроков.

В футбольном клубе “Уфа” им стал Эгаш Касинтура, который набрал 65% голосов. В “Енисее” большинством голосов выбрали Никиту Глушкова, а в “Сочи” – Жоазиньо.

В ФК “Чайка” лучшего игрока выбирали на основании мнения БК Леон с участием экспертов. В марте им стал Максим Колмаков, что совпало с мнением болельщиков, которые также выбрали лучшего футболиста месяца ранее.

Все игроки получили памятные брендированные статуэтки от партнера.

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