Гол «Наполи» на 90+3 спас миллионный экспресс клиента BetBoom

Клиент BetBoom собрал экспресс на 400 000 рублей на Лигу чемпионов. Суммарный коэффициент двойника составил 6.61, но беттор получил возврат по одному из событий, а общий коэффициент экспресса изменился на 2.85. Но это не помешало ему стать миллионером, получив 1 140 000 рублей в качестве выигрыша. Беттор ставил на индивидуальный тотал во втором тайме у всех событий!

✅ Одна встреча заставила беттора понервничать. «Наполи» забил «Милану» на 90+3, когда исход двухматчевого противостояния уже был решен. Если бы не гол Осимхена на перед самым финальным свистком, то ставочник потерял бы и 400 000 рублей, которые поставил.

В следующий раз «Наполи» встретится с «Ювентусом» в рамках Серии А. «Наполи» забивает более одного мяча в семи последних выездных матчах. Можно повторить ставку клиента BetBoom, но уменьшить индивидуальный тотал этой команды во втором тайме до 0,5 мячей. В таком случае кэф в линии BetBoom будет немного ниже 1.90, но шансы выиграть — выше.

✅ В другой игре беттор успешно предсказал, что будет минимум один гол от «Реала» во втором тайме. В предстоящие выходные команда из Мадрида будет играть с «Сельтой». В последних шести домашних матчах «Реал» забивает во втором тайме, кэф в линии BetBoom на индивидуальный тотал больше 0,5 во второй половине игры – 1.29.

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