«Бавария» – «Манчестер Сити»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов 19 апреля

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Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити». Встреча на стадионе «Альянц Арена» начнется в 22:00 мск.

В какой форме «Бавария»

Решение уволить Юлиана Нагельсманна и назначить вместо него Томаса Тухеля по прошествии практически месяца по-прежнему выглядит максимально странным. На этом отрезке «Бавария» с новым тренером сумела выиграть лишь в двух матчах из пяти, вылетев среди прочего из Кубка Германии (1:2 с «Фрайбургом»). Да, была победа над дортмундской «Боруссией» (4:2), что позволило команде вернуться на первое место в Бундеслиге. Но вместо того, чтобы совершить рывок и оторваться от грозного преследователя, мюнхенцы умудрились потерять очки с «Хоффенхаймом» (1:1) в минувшую субботу. Гола Бенжамена Павара в первом тайме не хватило: в середине второго тайма сине-белые забили с единственного за матч удара в створ ворот. Против «Хоффенхайма» не сыграл нападающий Садио Мане, которого отстранили от матча за удар по лицу одноклубника Лероя Сане после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в Лиге чемпионов. Однако на ответную встречу Тухель пообещал вернуть сенегальца в состав. Мюнхенцам необходимо забивать минимум трижды и постараться не пропустить, хотя с последним при новом главном тренере есть определенные проблемы. Мануэль Нойер и Лукас Эрнандес точно не выйдут на поле, а у восстановившегося от травмы Эрика Шупо-Мотинга шансы сыграть стали немного выше.

В какой форме «Манчестер Сити»

Еще зимой казалось, что «Манчестер Сити» придется сложить чемпионские полномочия и вернуть кубок победителя АПЛ лондонскому «Арсеналу». Но к середине апреля отставание от «канониров» сократилось всего до 4 очков при одной игре «горожан» в запасе. В следующую среду команды сойдутся в очной битве, где, возможно, и решится судьба чемпионства. В последнем туре подопечные Хосепа Гвардиолы одержали шестую победу подряд в чемпионате, без особых проблем одолев дома «Лестер» (3:1). Эрлинг Холанд забил 32-й гол в сезоне и повторил достижение Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля». Но для всех очевидно, что норвежец уже в ближайших турах перепишет рекорд на себя. Команда по-прежнему сражается за Кубок Англии, поэтому «Сити» идет на требл. Разгром «Баварии» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов позволил «горожанам» оказаться в одном шаге от попадания в четверку сильнейших. Холанд и здесь абсолютно лучший – 11 голов, 6 из которых в двух последних встречах против немецких команд. В лазарете лишь Фил Фоден, поэтому подопечные Гвардиолы готовы преподать мюнхенцам еще один урок.

«Бавария» – «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В июле прошлого года «Сити» победил «Баварию» в товарищеском матче (1:0). Последний визит на «Альянц Арену» в официальной встрече завершился для «горожан» поражением (0:1), но в этот раз их такой расклад полностью устроит. 11 апреля голы Родриго Эрнандеса, Бернарду Силвы и Эрлинга Холанда сделали англичан фаворитами противостояния.

Прогноз Василия Уткина на матч «Бавария» – «Манчестер Сити» 19 апреля

Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.95

Любая другая команда после разгромной победы в первом матче двухраундового противостояния в ответной встрече максимально закрылась бы и играла по счету. Есть все основания предполагать, что «Манчестер Сити» так поступать не станет. Потому что чревато. Если дать «Баварии» играть так, как хочет она, – проблем не избежать. Поэтому надо снова доминировать, как это было неделю назад, вновь двукратно превосходить соперника по ударам в створ ворот. Эрлинг Холанд, Бернарду Силва и Кевин Де Брёйне в отличной форме, что позволяет предположить очередную результативную игру в исполнении «Сити». Ставка на минимум два гола «горожан» может пройти в седьмом матче подряд.

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